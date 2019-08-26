Трамп заявил, что готов пригласить Путина на G7 в США

Президент США уверен, что восстановление G8 будет полезно и для мировой безопасности, и для мировой экономики.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что, безусловно, пригласил бы российского коллегу Владимира Путина на саммит G7, который состоится в следующем году в США.

Трампу задали вопрос, готов ли он пригласить российского президента на саммит в 2020 году в США, ведь многие лидеры страны "Большой семёрки" против возвращения РФ в организацию и восстановления её до формата G8.

— Считаю, что обстоятельства сложились очень тяжело по отношению к нему [Путину]. Он человек гордый. Я, безусловно, пригласил бы его вне зависимости от того, сможет ли он приехать по психологическим причинам, — цитирует Трампа ТАСС.

Также Трамп добавил, что на его позицию не могут повлиять внутриполитические соображения в самих Штатах.

— Я выиграл одни выборы, опросы показывают, что могу выиграть следующие выборы, и я предпринимаю такие шаги, которые являются правильными, — высказался Дональд Трамп.

В Кремле ранее заявили, что в Москве надеются на здравый смысл стран-участниц в вопросе взаимоотношений с Россией для возможного восстановления партнёрства.