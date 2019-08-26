Площадь пожара в монастыре в центре Москвы достигла 400 квадратных метров

Это один из древнейших женских монастырей столицы. Он был основан много веков назад.

Пожар, который возник сегодня в административном корпусе Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря в центре Москвы, на пересечении Рождественского бульвара и улицы Рождественки, занял уже площадь примерно в 400 квадратных метров. В МЧС сообщают, что пострадавших нет.

Полыхает кровля административного здания монастыря. На месте ЧП работает несколько пожарных машин.

Богородице-Рождественский монастырь — один из древнейших женских монастырей столицы. Был основан ещё в четырнадцатом веке.

Лайф ведёт прямую трансляцию с места происшествия.