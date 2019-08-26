Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых певиц

Тур Reputation Тейлор Свифт официально признали самым кассовым за всю историю Соединённых Штатов.

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых певиц, заработав 185 миллионов долларов в 2019 году. Рейтинг составлен Forbes.

В прошлом году певица была лишь на втором месте рейтинга. Свифт поднялась на первую строчку, заработав на туре Reputation 226,1 миллиона долларов. Его официально признали самым кассовым туром в истории США. Кроме того, певица пополнила своё состояние благодаря продажам нового альбома Love и контракту с лейблом Republic Records.

Вслед за ней в рейтинге идёт американская певица Бейонсе с доходом в 81 миллион долларов. Далее следует певица и актриса Рианна, которой за год удалось заработать 62 миллиона долларов.

В десятку самых богатых представительниц музыкальной индустрии также вошли: Кэти Перри, Пинк, Ариана Гранде, Дженнифер Лопес, Леди Гага, Селин Дион и Шакира. При составлении рейтинга журнал Forbes учитывал данные о доходах знаменитостей за период с июня 2018 года по июнь 2019 года до вычета налогов.

Ранее Лайф сообщал, что в топе самых высокооплачиваемых актрис оказалась Скарлетт Йоханссон.