Болтон посетит Украину и Белоруссию

При этом он с нетерпением ждёт своего визита в Киев, во время которого встретится с партнёрами США.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что с нетерпением ждёт своего визита в Киев, в рамках которого пройдёт ряд встреч с партнёрами Штатов. Об этом он написал в сети Twitter.

— С нетерпением жду предстоящих встреч с партнёрами США в Киеве, — написал Болтон.

По данным журнала Foreign Policy, в течение текущей недели Болтон посетит Белоруссию, однако детали его визита не сообщаются. Издание также обратило внимание, что Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Белоруссию с начала века.

Ранее Лайф сообщал, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен помешать китайской инвестиционной компании Skyrizon, которая планирует купить украинское предприятие "Мотор сич".