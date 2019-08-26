Болтон посетит Украину и Белоруссию

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что с нетерпением ждёт своего визита в Киев, в рамках которого пройдёт ряд встреч с партнёрами Штатов. Об этом он написал в сети Twitter.
— С нетерпением жду предстоящих встреч с партнёрами США в Киеве, — написал Болтон.
По данным журнала Foreign Policy, в течение текущей недели Болтон посетит Белоруссию, однако детали его визита не сообщаются. Издание также обратило внимание, что Болтон станет самым высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Белоруссию с начала века.
Ранее Лайф сообщал, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен помешать китайской инвестиционной компании Skyrizon, которая планирует купить украинское предприятие "Мотор сич".
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