СМИ: США намерены помешать Китаю приобрести украинскую компанию "Мотор Сич"

В Вашингтоне сообщили, что в данной ситуации речь идёт о национальной безопасности страны и стратегическом соперничестве с КНР.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен помешать китайской инвестиционной компании Skyrizon, планирующей приобрести украинское предприятие "Мотор Сич". Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, сотрудники совета по нацбезопасности из Посольства США в Киеве ведут переговоры об организации встречи Болтона с руководством предприятия, надеясь, что сделку удастся сорвать.

По словам ещё одного собеседника издания, в данной ситуации речь идёт о национальной безопасности страны и стратегическом соперничестве с КНР.

— Мы собираемся обсудить с украинцами амбиции Китая и то, что, с нашей точки зрения, задумал Пекин. Это всё часть стратегии национальной безопасности и стратегии национальной обороны. Это стратегическое соперничество с Китаем, — отметил он.

Отмечается, что "Мотор Сич" — предприятие, занимающееся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов. Известно, что разработками компании пользуются в 120 странах.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп потребовал от американских компаний найти альтернативу производству в Китае, в частности, вернуть его обратно в США. Он также заявил, что Китай ворует интеллектуальную собственность Америки, отчего экономика США теряет миллиарды долларов ежегодно. Позднее стало известно, что американский лидер повысил пошлины на китайские товары.