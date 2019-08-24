Трамп повысил пошлины на китайские товары

По предварительным данным, американские власти начнут взимать новые пошлины с товаров из Поднебесной с 1 октября.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о принятии ответных мер на повышение Китаем пошлин на ввоз американских автомобилей и запчастей. Повышение тарифов на ввоз китайских товаров Трамп планирует ввести осенью 2019 года. Об этом политик написал в своём аккаунте в "Твиттере".

— Китаю не следовало вводить новые пошлины на [американскую продукцию стоимостью] $75 миллиардов. Начиная с 1 октября [вводятся пошлины на] товары из Китая на сумму $250 миллиардов. В настоящее время они облагаются пошлинами в 25%, будут облагаться пошлинами в 30%. Кроме того, оставшаяся продукция из Китая на сумму $300 миллиардов, которая облагалась бы тарифами в 10%, с 1 сентября будет облагаться тарифами в 15%, — заявил президент США.

...unfair Trading Relationship. China should not have put new Tariffs on 75 BILLION DOLLARS of United States product (politically motivated!). Starting on October 1st, the 250 BILLION DOLLARS of goods and products from China, currently being taxed at 25%, will be taxed at 30%... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

Он также в очередной раз назвал "несправедливые торговые отношения" с Китаем следствием политики своих предшественников.

Ранее Дональд Трамп потребовал от американских компаний найти альтернативу производству в Китае, в частности вернуть его обратно в США. Он также заявил, что Китай ворует интеллектуальную собственность Америки, отчего экономика США теряет миллиарды долларов ежегодно.

Напомним, что Китай ввёл новые пошлины для товаров из США. Они вступят в силу 1 сентября и 15 декабря.