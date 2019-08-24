Трамп повысил пошлины на китайские товары

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

По предварительным данным, американские власти начнут взимать новые пошлины с товаров из Поднебесной с 1 октября.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о принятии ответных мер на повышение Китаем пошлин на ввоз американских автомобилей и запчастей. Повышение тарифов на ввоз китайских товаров Трамп планирует ввести осенью 2019 года. Об этом политик написал в своём аккаунте в "Твиттере".

— Китаю не следовало вводить новые пошлины на [американскую продукцию стоимостью] $75 миллиардов. Начиная с 1 октября [вводятся пошлины на] товары из Китая на сумму $250 миллиардов. В настоящее время они облагаются пошлинами в 25%, будут облагаться пошлинами в 30%. Кроме того, оставшаяся продукция из Китая на сумму $300 миллиардов, которая облагалась бы тарифами в 10%, с 1 сентября будет облагаться тарифами в 15%, — заявил президент США.

Он также в очередной раз назвал "несправедливые торговые отношения" с Китаем следствием политики своих предшественников.

Ранее Дональд Трамп потребовал от американских компаний найти альтернативу производству в Китае, в частности вернуть его обратно в США. Он также заявил, что Китай ворует интеллектуальную собственность Америки, отчего экономика США теряет миллиарды долларов ежегодно.

Напомним, что Китай ввёл новые пошлины для товаров из США. Они вступят в силу 1 сентября и 15 декабря.

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