В Великобритании две собаки помогли обнаружить рак у своих хозяек

Одна из женщин даже основала благотворительную программу собак-медиков, которые помогали находить онкологию.

В Великобритании собаки по запаху помогли диагностировать рак у двух своих хозяек, сообщает газета Daily Mirror.

Эмма Смит из Лондона взяла сыновьям щенка стаффордширского бультерьера, которого назвали Чарли. После нескольких месяцев собака начала странно себя вести — подпрыгивать и нюхать правую грудь Смит.

Сначала женщина думала, что её майка пахнет едой, однако Чарли продолжал её обнюхивать в течение нескольких месяцев. Женщина стала подозревать, что питомец хочет ей что-то сообщить. Ощупав правую грудь, она обнаружила уплотнение. Благодаря собаке Смит обратилась к медикам, которые нашли у неё рак молочной железы.

Лечение прошло успешно, и врачи отметили, что, если бы она обратилась позже, всё могло быть значительно хуже.

Доктор Клэр Гест рассказала о своём лабрадоре Дейзи. Собака, обнюхивая людей, помогла выявить более 550 случаев рака в рамках благотворительной программы собак-медиков.

Гест создала проект после того, как Дейзи нашла у неё онкологию. В то время женщина работала психологом и специализировалась на изучении взаимодействия людей и собак.

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