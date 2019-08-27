Американскому сенатору отказали в российской визе

В России он хотел встретиться с несколькими чиновниками, представителями бизнеса США, а также "организациями гражданского общества".

Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону. Пресс-релиз с данной информацией опубликован на сайте конгрессмена.

Как сказано в сообщении, Джонсон хотел посетить Россию в составе двухпартийной делегации конгресса. Он намеревался провести переговоры с несколькими российскими чиновниками, представителями американского бизнеса, а также "организациями гражданского общества".

— Независимо от этого мелкого оскорбления, я буду и далее выступать за решительный ответ на агрессию России и откровенный диалог, когда это возможно, — заявил Джонсон.

В российском МИД данную информацию пока не прокомментировали.

Рон Джонсон — председатель подкомитета по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности в Сенате США. Он поддерживал ряд антироссийских законопроектов, а также был в числе авторов законопроекта о переименовании улицы в честь Бориса Немцова рядом с Посольством России в Вашингтоне.

Ранее в МИД РФ призвали США прекратить двухлетнюю "визовую войну" в отношении россиян.