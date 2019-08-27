Власти Бразилии припомнили Макрону Нотр-Дам после его заявлений о пожарах

Бразилия не станет принимать финансовую помощь для борьбы с пожарами, охватившими амазонские леса, о которой говорил президент Франции Эмманюэль Макрон после саммита G7. Об этом сообщил глава гражданской канцелярии президента южноамериканской республики Оникс Лоренцони.

По словам чиновника, французскому лидеру, вместо того чтобы влезать в дела другой страны, следовало бы обратить внимание на более близкие в прямом смысле проблемы и заняться восстановлением лесов непосредственно в Европе.

— Макрон даже не может предотвратить предсказуемый пожар в церкви, которая является объектом всемирного наследия, и хочет учить нас, как быть с нашей страной? Ему много о чём надо позаботиться дома и во французских колониях, — приводит слова Лоренцони портал G1.

Он также добавил, что Бразилия сама может научить "любую страну" тому, как следует сохранять свои леса, и отметил, что нигде в мире "нет такой площади естественной растительности, как у нас".

Кроме того, Лоренцони напомнил Макрону, что у Бразилии нет опыта управления колониями, как и нет соответствующего отношения к другим странам, которое демонстрирует французский лидер. Ранее аналогичные обвинения против Макрона выдвинул и сам президент Бразилии Жаир Болсонару.