Роспотребнадзор оштрафовал школы на 200 миллионов рублей

Служба также выдала около 12 тысяч предписаний о ремонте зданий, благоустройстве территорий, покупке оборудования для пищеблоков.

Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч постановлений по фактам нарушений санитарных норм в школах в рамках подготовки к новому учебному году, общая сумма штрафов достигла 200 миллионов рублей, информирует ведомство.

Как пояснили в федеральной службе, в ходе проверок готовности к учебному году специалисты обследовали школы с применением лабораторно-инструментальных методов исследования, провели замеры уровней освещённости, заборы проб питьевой воды.

— По результатам проведённых мероприятий за выявленные нарушения санитарного законодательства вынесено более 27 тысяч постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма штрафов составила около 200 миллионов рублей, — поясняется на сайте Роспотребнадзора.

Также служба выдала около 12 тысяч предписаний о проведении ремонта зданий, благоустройства территорий, покупки оборудования для пищеблоков.

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