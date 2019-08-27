Эксперты назвали число россиян, которые попали в "квалификационную яму"

Всего в мире с этой проблемой сталкивается 1,3 миллиарда человек. Этот показатель в будущем будет расти.

Почти 34 миллиона трудящихся россиян попадают в так называемую "квалификационную яму" из-за того, что их компетенции избыточны или недостаточны для занимаемой должности. Эти данные указаны в совместном докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке госкорпорации "Росатом".

Авторы документа отмечают, что с этой проблемой сталкивается треть работников в мире — это 1,3 миллиарда человек. Причём через десять лет этот показатель вырастет ещё на 100 миллионов человек.

Как утверждает гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв, усугубляют ситуацию современные технологии, искусственный интеллект, роботы, забирающие работу у миллионов человек.

По данным авторов доклада, только в 2017 году мировой ВВП недосчитался из-за этой проблемы пяти триллионов долларов.

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