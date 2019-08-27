В России за пять лет число страдающих диабетом увеличилось более чем на 20%

Рост показателей врачи связывают с изменившимся образом жизни соотечественников.

За пять лет число россиян, которые страдают сахарным диабетом, увеличилось на 23%. Так, в 2013-м врачи выявили 3,9 млн случаев сахарного диабета, в 2018 году этот показатель достиг 4,8 млн больных, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.

Самую большую долю таких больных среди населения зафиксировали в Псковской области. Там на 100 тысяч человек пришлось 4,8 тысячи случаев. Далее идут Тульская и Ивановская области, Карелия и Орловская область.

А вот менее распространён диабет в Дагестане. Там на 100 тысяч населения его выявили в 1,1 тысячи случаев.

Рост числа больных диабетом связывают с тем, что у большинства россиян поменялся образ жизни. Ведь болезнь возникает при избыточном весе, переедании и отказе от спорта.

Ранее Лайф сообщал, что в России врачи стали чаще диагностировать у детей диабет.