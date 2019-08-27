На МАКС-2019 показали "летающий Aurus"

В машину, изготовленную на Казанском вертолётном заводе, интегрировали люксовый салон проекта "Кортеж".

На Международном авиакосмическом салоне (МАКС), который сегодня открылся в Жуковском, представили "летающий Aurus". Это российский вертолёт "Ансат", который внутри выполнен в стиле автомобилей этой российской премиум-марки.

В создании салона "Вертолёты России" сотрудничали с Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ), который и является разработчиком Aurus. Интерьер летательного транспортного средства был сформирован довольно быстро. Проектировать его начали в апреле этого года.

Авторы проекта выражают надежду, что VIP-персоны смогут чувствовать себя в этом вертолёте "Ансат" так же комфортно, как и в автомобиле Aurus. Салон выполнен с элементами из дерева и шпонированного алюминия и кожи. Внутри есть светозащитная система с сенсорным управлением, индивидуальное освещение и воздухораздатчики.

Несколько дней назад была названа стоимость седана Aurus Senat. Сумма серьёзная — 18 миллионов рублей.