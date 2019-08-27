Жительница ЯНАО за месяц перевела мошенникам три миллиона рублей

Всё началось с того, что она приобрела в Интернете некачественный препарат для лечения суставов.

В ЯНАО жительница Ноябрьска в течение месяца перевела телефонным мошенникам 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

До этого женщина приобрела в Интернете некачественный препарат для лечения суставов. Через четыре месяца ей позвонила неизвестная женщина, представившись сотрудницей государственной инспекции контрольно-ревизионной комиссии. Она предложила обманутой покупательнице возместить ущерб, но якобы для выплаты компенсации необходимо оплатить страховку.

Поверив собеседнице, женщина сначала перечислила ей 32 тысячи рублей, а после сделала ещё несколько переводов. За месяц она перевела мошенникам 3 миллиона 44 тысячи рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

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