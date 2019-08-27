В Дагестане двое малышей погибли во время игры с розеткой

Двое детей погибли у себя дома в посёлке Новососитли Хасавюртовского района Дагестана. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, они играли с розеткой и их ударило током. От полученных ран малыши 2018 и 2017 года рождения скончались.

Трагедия произошла, пока их мама спала в соседней комнате, а отец был на работе. Они засунули проволоку в розетку и получили смертельный удар током.

Как уже сообщал Лайф, накануне в подмосковном Орехове-Зуеве двухлетний ребёнок уронил включённую в розетку настольную лампу в душевую кабину и погиб от удара током.