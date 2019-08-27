Эрдоган — Путину о новейшем истребителе Су-57: А его можно купить?

Президент Турции Реджеп Эрдоган поинтересовался у лидера РФ Владимира Путина, можно ли приобрести новейший российский истребитель Су-57 на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
— А он уже летает? — спросил Эрдоган.
— Летает, — ответил Путин.
— А его можно купить? — спросил глава Турции.
— Можете купить, — ответил лидер России и засмеялся.
Как уже сообщал Лайф, Путин показал Эрдогану новейший российский самолёт пятого поколения Су-57. Главы двух государств осмотрели кабину самолёта, поднявшись на специально для этого установленный трап.
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