Песков рассказал Лайфу об отпуске Путина

У президента РФ Владимира Путина этим летом как такового отпуска не было, однако он совмещал своё личное времяпрепровождение с рабочими мероприятиями. Об этом пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков сказал, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.

— Как такового отпуска у президента не было, — пояснил Песков.

Однако представитель Кремля не исключил, что лидеру страны ещё удастся выкроить пару дней для отдыха.

Как уже сообщал Лайф, 10 августа президент РФ посетил в Севастополе мотошоу, организованное байк-клубом "Ночные волки". Путин прибыл на праздник за рулём мотоцикла "Урал", при этом его сопровождали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев. Также Путин побывал на спектакле "Грифон" в музее "Херсонес Таврический".