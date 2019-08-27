Робота "Фёдора" второго поколения лишат ног

Для передвижения в условиях невесомости они особо не нужны. Механизм будет это делать с помощью "иных устройств".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что робота FEDOR второго поколения сконструируют без ног. В отличие от нынешней версии он будет меньше похож на человека.

— Он будет выглядеть уже не совсем как человек. Главное, чтобы максимально облегчить оператору действия. То есть машина должна чётко повторять всё, что делает оператор-космонавт или оператор из ЦУПа, — отметил он.

Рогозин уточнил, что передвигаться по станции робот нового поколения будет с помощью "иных устройств".

Напомним, 27 августа в 6:12 мск "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" успешно причалил к Международной космической станции со второй попытки. Первый российский робот-космонавт извинился перед своими подписчиками в "Твиттере" за то, что его полёт к МКС занял больше времени, чем было запланировано. Ранее Дмитрий Рогозин объяснил журналистам, из-за чего первая попытка стыковки была неудачной.