Робота "Фёдора" второго поколения лишат ног

87

Фото © Twitter/FEDOR

Для передвижения в условиях невесомости они особо не нужны. Механизм будет это делать с помощью "иных устройств".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что робота FEDOR второго поколения сконструируют без ног. В отличие от нынешней версии он будет меньше похож на человека.

Он будет выглядеть уже не совсем как человек. Главное, чтобы максимально облегчить оператору действия. То есть машина должна чётко повторять всё, что делает оператор-космонавт или оператор из ЦУПа, — отметил он.

Рогозин уточнил, что передвигаться по станции робот нового поколения будет с помощью "иных устройств".

Напомним, 27 августа в 6:12 мск "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" успешно причалил к Международной космической станции со второй попытки. Первый российский робот-космонавт извинился перед своими подписчиками в "Твиттере" за то, что его полёт к МКС занял больше времени, чем было запланировано. Ранее Дмитрий Рогозин объяснил журналистам, из-за чего первая попытка стыковки была неудачной.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×