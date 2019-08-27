Политолог назвал "Тавриду-Арт" прекрасной площадкой для талантливой молодёжи

Фестиваль стал самой большой в стране площадкой для самореализации юношей и девушек в сфере искусства и медиа.

Крымский фестиваль "Таврида-Арт", который проходил с 20 по 26 августа в бухте Капсель, стал площадкой для самовыражения талантливой, очень интересной и инициативной российской молодёжи. Так итоги форума оценил известный политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

— Реальную молодёжь, творческую, талантливую, разностороннюю, ищущую мы увидели как раз в родном Крыму в Коктебеле, где построили прекрасную площадку. Кстати, здесь надо отдать должное и большое спасибо сказать тем, кто в этом соучаствовал, и федеральным структурам, и региональным, и частным, кто помогал всё это дело организовать, построить инфраструктуру, — сказал он Лайфу.

По мнению Мартынова, творческая площадка дала молодым людям определённый импульс, которым они должны воспользоваться. Участники "Тавриды" показали, что у них есть мнение по поводу общества и собственной страны, считает он. Политолог выразил надежду на то, что проведение подобных творческих мероприятий станет доброй традицией.

— Прекрасная история, очень здорово, что это случилось. Я надеюсь, это станет доброй традицией... Я помню свои 20 лет в том же самом Коктебеле и с ностальгией и, может быть, даже с доброй завистью смотрю на сегодняшних молодых людей, — заключил собеседник Лайфа.

В рамках фестиваля прошли масштабные концерты, на которых выступили известные рэперы Мот, Guf, ST, Кравц, Natan, HAZИMA, Doni, Slame и Анет Сай. "Тавриду-Арт" посетило свыше 45 тысяч зрителей, а его итогом стало распределение грантов почти на 87 миллионов рублей на реализацию творческих проектов участников.