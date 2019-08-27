Рэпер L'One решил отсудить у Black Star 147 миллионов рублей

Ранее исполнитель подал иск о защите авторских прав. Заседание состоится 3 сентября.

Музыкант Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал ещё один иск к лейблу Black Star. Теперь он требует взыскать с него 147 миллионов рублей.

— Изначально говорилось о 350 миллионах рублей, а сейчас сумма меньше — 147 миллионов рублей. Это убытки, причинённые деятельностью компании "Блэк стар", по остальным претензиям собирается доказательная база, — передаёт АГН "Москва" слова адвоката артиста Климента Русакомского.

В Хамовническом суде сообщили, что иск рэпера зарегистрировали. В течение пяти дней судья примет решение, принимать или нет заявление к производству.

Напомним, L'One 16 марта 2019 года покинул лейбл Black Star. Позже он пожаловался, что лейбл пытается отобрать у него имя и песни его собственного сочинения.

Ранее с аналогичными проблемами столкнулась бывшая артистка лейбла Кристина Саркисян, которая выступала под псевдонимом Kristina Si. Она подала иск в Басманный суд Москвы, но позже отозвала его. Позже стало известно, что Black Star и певица смогли договориться — за ней осталось право использовать псевдоним и исполнять собственные песни, записанные на лейбле.