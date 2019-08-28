Россияне завоевали 22 медали на мировом чемпионате WorldSkills в Казани

Лидером соревнований стала команда Поднебесной, третью строчку заняла сборная Южной Кореи.

На прошедшем 45-м чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани российская сборная сложила в свою копилку 22 медали. Об этом сообщила пресс-служба союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

На счету россиян 14 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, а также 25 медальонов за профессионализм, благодаря чему российская сборная обеспечила себе второе место в общем медальном зачёте. Лидером соревнований стала команда Поднебесной, третью строчку заняла сборная Южной Кореи.

По словам генерального директора союза "Молодые профессионалы" Роберта Уразова, такой результат говорит о высоком уровне подготовки российских специалистов. Он отметил, что Россия из догоняющей стала опережающей страной и составляет конкуренцию "вечным лидерам WorldSkills".

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий и повышение профессионального уровня подготовки и квалификации по всему миру. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, его также называют олимпиадой для рабочих рук. В этом году соревнования проходили в Казани с 22 по 27 августа.