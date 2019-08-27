Путин прибыл в Казань, где выступит на закрытии чемпионата WorldSkills

Международные соревнования проходили в Татарстане с 22 августа. Его участниками стали около 1,3 тысячи молодых людей из 63 стран.

Президент России Владимир Путин прилетел в Казань, чтобы посетить церемонию закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. В аэропорту имени Габдуллы Тукая его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Российский лидер намерен встретиться с российской сборной молодых профессионалов и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли. Кроме того, он выступит перед всеми участниками чемпионата на стадионе "Казань-арена".

Напомним, что WorldSkills International — международное движение, которое занимается популяризацией рабочих профессий и повышением профессионального уровня подготовки и квалификации по всему миру. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, его также называют олимпиадой для рабочих рук. В этом году соревнование проходит в Казани с 22 по 27 августа.

Стоит отметить, что для президента РФ это уже третий регион страны, который он посещает сегодня. В первой половине дня он побывал на МАКС-2019, где представил лидеру Турции Реджепу Эрдогану последние российские разработки в авиации. Затем посетил новый саратовский аэропорт Гагарин и теперь прибыл в Казань.