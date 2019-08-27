Путин на МАКС показал Эрдогану "летающий Aurus"

Это не все российские новинки, которые увидел турецкий лидер. Были продемонстрированы ещё Су-57 и МС-21.

Президент РФ Владимир Путин сегодня на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 показал лидеру Турции Реджепу Эрдогану среди множества новой российской техники легковой и летающий автомобиль Aurus.

В первом случае это седан Aurus Senat, стоимость которого, как ранее сообщалось, составляет 18 миллионов рублей. Президент Турции заглянул в салон премиального автомобиля, кратко о нём рассказал российский лидер.

Во втором случае это вертолёт "Ансат" с салоном в стиле Aurus. Казанский вертолётный завод создавал его вместе с НАМИ. Внутренняя отделка летательного средства отвечает самым высоким запросам. Ценник на эту машину пока не известен.

Также сегодня турецкому лидеру на МАКС-2019 показали российский самолёт пятого поколения Су-57 и новый авиалайнер МС-21.