Помпео заявил, что США будут работать над возвращением России в G7

Вашингтон будет прилагать усилия, чтобы вернуться к международному формату "Большой восьмёрки" с Россией в её составе. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

— Президент считает, что это то, что мы должны сделать. Я работаю на президента, — сказал Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам встречи G7, заявил, что "склоняется" к тому, что возвращение России и возрождение формата группы восьми промышленно развитых держав является необходимым.

Ранее Лайф сообщал, что в Европейском парламенте заявили о бесполезности G7 без России.