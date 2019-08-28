Помпео заявил, что США будут работать над возвращением России в G7

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Госсекретарь США Майк Помпео. Фото © Flickr / Gage Skidmore

Вашингтон будет прилагать усилия, чтобы вернуться к международному формату "Большой восьмёрки" с Россией в её составе. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Президент считает, что это то, что мы должны сделать. Я работаю на президента, — сказал Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам встречи G7, заявил, что "склоняется" к тому, что возвращение России и возрождение формата группы восьми промышленно развитых держав является необходимым.

Ранее Лайф сообщал, что в Европейском парламенте заявили о бесполезности G7 без России.

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