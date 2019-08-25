В Европейском парламенте заявили о бесполезности G7 без России

Евродепутат Мариани добавил, что для решения существующих проблем нужно взаимодействие также с Китаем, Бразилией и Африкой.

"Группа семи" не имеет смысла без участия в ней России, Китая, Бразилии и Африки. Так прокомментировал идею Трампа и Макрона о приглашении России на саммит G7 в 2020 году депутат Европейского парламента в "Твиттере".

— Это было не что иное, как пустая болтовня и самореклама накануне саммита (G7. — Прим. Лайф), который без Китая, Бразилии, России или Африки больше не располагает средствами, чтобы изменить направление, в котором развивается мир, — написал Мариани.

Политик также добавил, что сейчас G7 представляет лишь сообщество западных стран, которые не будут в силах диктовать свою политику всему миру. Он также отметил действия экс-президента Франции Николя Саркози. Именно он в 2008 году запустил G20, которая "не упускает ни одного актёра".

Напомним, что 20 августа президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Идею американского лидера поддержал и президент Франции Эмманюэль Макрон.