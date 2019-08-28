К Земле 14 сентября приблизятся два астероида

Диаметр одного из них составляет от 290 до 650 метров, что больше высоты Останкинской телебашни.

Два больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября, сообщает NASA.

Отмечается, что диаметр одного астероида, 2000QW7, составляет от 290 до 650 метров, что больше высоты Останкинской телебашни (540 метров). По информации американского агентства, он приблизится к Земле на расстояние приблизительно 5,3 миллиона километров.

В тот же день, 14 сентября, к планете приблизится ещё один астероид, 2010CO1, примерно на то же расстояние. Его диаметр составляет от 120 до 260 метров.

Ранее сообщалось, что 28 августа к Земле приблизится астероид 2019 OU1. Однако учёные заверили, что человечество не умрёт.