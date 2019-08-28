Сбивший семью в Приморье водитель получил 4,5 года колонии

Первомайский районный суд Владивостока огласил приговор местному жителю, который сбил семью из трёх человек, идущую по тротуару. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В феврале 2019 года мужчина, сидя за рулём автомобиля Volvo, не справился с управлением и вылетел на тротуар, где в этот момент шла семья из трёх человек. В результате аварии мать и полуторагодовалый ребёнок погибли. Сам виновник аварии скрылся с места.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.