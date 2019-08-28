Росгидромет подтвердил вывод по радиационному фону под Архангельском: Угрозы нет

Превышение природного фона, которое было зафиксировано в Архангельской области в начале августа, было кратковременным, незначительным и не угрожает населению и окружающей среде. Эти выводы Росатома и МЧС подтвердили и в Росгидромете.

— Результаты анализа обработанных проб не противоречат ранее сделанным заявлениям Росатома и МЧС о причинах происшествия, — рассказал ИА REGNUM глава Росгидромета Максим Яковенко. — Повторюсь, что кратковременное превышение природного фона, которое было зафиксировано в начале августа, никакой угрозы населению и окружающей среде не несёт.

По его словам, инструментальная и методическая база анализа проб позволяет определить концентрацию радиоактивных веществ с достаточно высокой точностью даже в таких минимальных количествах, о которых идёт речь.

В свою очередь, главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров добавил, что на станциях Росгидромета работают приборы с очень тонко настроенным инструментарием, который улавливает даже одну миллиардную превышения фона. При этом он также подтвердил, что угрозы это незначительное превышение не несёт.

Напомним, ЧП на военном полигоне в посёлке Нёнокса Архангельской области произошло 8 августа. В Минобороны заявили, что взрыв и последующее возгорание произошли при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В результате погибло пять человек, их представили к госнаградам.