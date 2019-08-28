Очевидцы — об обрушении здания в Новосибирске: Трясло, как при землетрясении

Продавец продуктового магазина, находящегося рядом с местом обрушения здания в Новосибирске, рассказала, что происходило в момент ЧП: очевидцы услышали хлопок, а затем увидели стену пыли.

— Ребята, кто там работал, все молодые, они к нам каждый день ходили за продуктами. Мы услышали сильный хлопок, как от землетрясения. Один и громкий. У меня в магазине все бутылки затряслись! Мы испугались, вышли на крыльцо и увидели пыль, видимо, как стена упала, — рассказала женщина.

Как стало известно Лайфу, под завалами находилось всего четыре человека, двое из них погибли. Изначально предполагалось, что на месте в момент ЧП находилось около 12 человек, но позже оказалось, что большинство смогли покинуть место обрушения.