Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

По словам Зурабишвили, сотрудничество сможет наладиться, если Москва изменит свою позицию по отношению к соседу.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews заявила, что восстановление диалога между Москвой и Тбилиси возможно только в случае изменения позиции России.

— Чтобы иметь какие-то контакты, возобновить их, нам будет необходимо чётко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы. Также необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении. Когда мы увидим чёткие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем, — сказала Зурабишвили.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, почему в отношениях между Грузией и Россией наступил кризис. Также он выразил уверенность, что в скором будущем диалог будет налажен.