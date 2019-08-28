Вышинский назвал своё освобождение из-под стражи справедливым решением

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Фото © EPA / SERGEY DOLZHENKO

Главный редактор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский назвал решение суда Киева, освободившего его из-под стражи под личное поручительство, справедливым.

Конечно, я рад этому решению суда, я его ждал более года. Наконец-то суд принял справедливое решение, — заявил Вышинский журналистам.

Он добавил, что в тюрьме было плохо, а сейчас просто хочет побывать на улице.

Как уже сообщал Лайф, сегодня Киевский апелляционный суд принял решение отпустить Кирилла Вышинского под личное поручительство и освободил его из-под стражи прямо в зале заседания.

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