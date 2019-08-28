Суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство

Киевский апелляционный суд освободил главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского под личное поручительство.
Ранее на заседании сторона обвинения посчитала возможными смягчение меры пресечения для Вышинского и применение личного обязательства.
Сам журналист отметил, что у него нет мотивов скрываться от следствия.
Напомним, Кирилла Вышинского задержали на Украине в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. 19 июля киевский суд продлил срок его ареста. Журналист останется под стражей до 19 сентября. Несколько дней назад СМИ сообщили о встрече омбудсмена Татьяны Москальковой с Вышинским в СИЗО.
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