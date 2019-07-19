Суд в Киеве продлил арест Вышинского

Подольский суд Киева продлил срок ареста руководителя портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Журналист останется под стражей до 19 сентября.
Кроме того, суд объявил перерыв по делу Вышинского до 16 сентября.
Напомним, журналиста Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности Киева обменять руководителя портала РИА "Новости-Украина" на осуждённого в России Олега Сенцова в качестве первого шага.
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