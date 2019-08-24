СМИ сообщили о встрече Москальковой с Вышинским в СИЗО

В то же время адвокат журналиста заявил, что не располагает данными о встрече своего подзащитного с российским омбудсменом.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с главным редактором РИА "Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Об этом сообщает издание "Вести" со ссылкой на представителя украинского правового контроля.

По данным портала, Москалькова прибыла в Киев, чтобы убедить Вышинского в необходимости обмена, от которого тот публично отказался. Однако адвокат Вышинского ничего о его встрече с российским омбудсменом не знает, сообщает РИА "Новости". Не даёт определённых комментариев о целях своей поездки и Москалькова.

— Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку у меня такой информации нет. Со мной офис омбудсмена не связывался, и информации, что у него кто-то был, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, — цитирует РИА "Новости" слова адвоката журналиста Андрея Доманского.

Он в свою очередь, комментируя новость о встрече Москальковой с Вышинским, сообщил, что власти Украины требуют от журналиста признать вину в обмен на освобождение и возвращение на территорию РФ.

— Если Украина готова снять с него все обвинения, грубо говоря, сделать так, чтобы он сел в самолёт и улетел в РФ, не думаю, что он будет против этого. Но в то же время цель, которую преследуют власти Украины, — это доказать, что он не зря просидел больше года в тюрьме, — пояснил Доманский. Адвокат также подчеркнул, что его подзащитный будет делать всё, чтобы добиться оправдания.

По его словам, Кирилл Вышинский никаких документов об обмене не подписывал и сторона защиты вообще не участвовала ни в каких переговорах. Адвокат планирует встретиться с подзащитным 27 августа, чтобы уточнить позицию Вышинского относительно обмена.

Кирилла Вышинского задержали 15 мая 2018 года в Киеве по подозрению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене. Ранее в СМИ появилась информация, что Украина готовится к обмену заключёнными с РФ. Сколько человек в нём будут участвовать, пока не известно, точно названы лишь имена троих россиян.

В Кремле также подтвердили информацию об обмене задержанными, журналистам даже удалось узнать точную дату мероприятия. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с РФ.