Зеленский ждёт решения вопроса по обмену с РФ в ближайшее время

Он дал понять, что предметом переговоров с Москвой являются и арестованные после провокации в Керченском проливе украинские моряки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с РФ. По его словам, работа идёт уже два месяца и первые результаты должны быть в ближайшие дни.

— Результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать, — отметил украинский лидер.

Ранее СМИ сообщили, что обмен между Москвой и Киевом может состояться до конца лета. В Кремле подтвердили наличие контактов между странами по этому вопросу. Адвокаты также называли возможную дату обмена задержанными.

Сегодня стало известно, что в Киев прибыла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, но пока цель её визита не уточняется.