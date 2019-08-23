Москалькова прокомментировала рабочую поездку в Киев

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая ранее прибыла в Киев на один день, рассказала о своём визите в столицу Украины.

— Мы сегодня проводим большую и серьёзную работу, которая обязательно будет предана гласности и сообщена журналистам. Только чуть-чуть терпения, — заявила она в беседе с RT.

При этом подтвердить или опровергнуть информацию о том, что она провела встречу в связи с российско-украинском обменом, Москалькова отказалась.

Ранее СМИ сообщили, что обмен задержанными между Москвой и Киевом может состояться до конца лета. В Кремле подтвердили наличие контактов между странами по этому вопросу. Адвокаты также называли возможную дату обмена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается этим вопросом и первые результаты работы должны быть "в ближайшие дни".