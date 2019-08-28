На Алтае пресекли поставку крупной партии наркотиков на 10 млн

Их закупали пятеро граждан и продавали через интернет-магазин. Возбуждено 18 уголовных дел.

МВД России совместно с УФСБ РФ по Алтайскому краю ликвидировало крупный канал поставки наркотиков, все участники организованной группы задержаны. Об этом сообщают в УМВД РФ по региону.

Отмечается, что пятеро граждан закупали запрещённые вещества и продавали их через Интернет при помощи закладок.

— В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъято около трёх килограммов наркотических средств синтетического происхождения, а также вещества для производства курительных смесей. Обнаружены приспособления для упаковки и фасовки запрещённых веществ, банковские карты, электронные весы и оргтехника, — говорится в сообщении.

Также в ходе операции было обнаружено 30 тайников с расфасованными наркотиками. Всего сотрудники изъяли более шести килограммов вещества на сумму более десяти миллионов рублей.

На данный момент возбуждено 18 уголовных дел, ведётся расследование.

Напомним, ранее в Клину в торговом центре задержали мужчину, который распространял наркотики.