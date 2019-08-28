СК оценил доходы Абызова от незаконного бизнеса в 32 млрд рублей

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Следствие считает, что бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов получил от незаконной предпринимательской деятельности 32 млрд рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" из зала суда.

Ранее в отношении экс-министра возбудили новое уголовное дело. Речь идёт о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Обвинения пока не предъявлялись.

Напомним, Михаилу Абызову уже предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Басманный суд Москвы арестовал экс-министра до 25 октября 2019 года. На этот же срок продлён арест других фигурантов дела.

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