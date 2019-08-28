Борис Джонсон приостановит работу британского парламента из-за Brexit

Предполагается, что таким образом премьер намерен помешать палате общин заблокировать выход Британии из ЕС без сделки.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к королеве Елизавете II с просьбой о приостановлении работы парламента до 14 октября. Об этом сообщает Sky News.

По одной из версий, причиной такого решения стало желание правительства не позволить палате общин заблокировать выход страны из Евросоюза без сделки. В свою очередь, Джонсон отверг это заявление.

Сейчас депутаты палаты общин находятся на каникулах, откуда вернутся 3 сентября. С 9 сентября работа сессии будет приостановлена и возобновится лишь 14 октября. Напомним, Джонсон говорил, что 31 октября Великобритания в любом случае покинет ЕС. Таким образом, возможности парламентариев заблокировать реализацию Brexit без сделки будут существенно ограничены.

Ранее Джонсон пригрозил не платить отступные $48 млрд в случае Brexit без сделки.