Более половины семей с детьми в России имеют кредиты

Аналитики также рассказали, насколько изменяется структура расходов при появлении ребёнка.

В Сбербанке заявили, что семьи с детьми в два раза чаще берут кредиты. Также прослеживается закономерность оформления ипотеки после появления второго ребёнка.

— После появления ребёнка семьи обращаются к кредитам более последовательно. В целом 28% граждан России в возрасте 18–65 лет имеют потребительский кредит. По группе россиян с детьми этот показатель возрастает почти вдвое — до 52%, — говорится в исследовании.

Специалисты добавили, что пополнение в семье меняет структуру расходов пары. В течение года до рождения ребёнка супруги максимально тратят доходы на свои развлечения. Но уже через шесть месяцев их затраты на рестораны и отдых резко сокращаются на 41%.

А за четыре месяца до пополнения в семье заметно увеличивается количество покупок в сфере медицинских услуг и возрастают траты на благоустройство жилья.

Аналитики к тому же отметили, что прослеживается связь между рождением второго ребёнка и оформлением ипотеки.

Также в Сбербанке ранее рассказали, сколько стоит собрать детей в школу. В среднем это обойдётся россиянам в 7282 рубля.