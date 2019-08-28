В подтопленном Владивостоке ввели режим ЧС

45

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни не следует ожидать прекращения осадков в городе.

Во Владивостоке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обильных ливней, нанёсших ущерб городской инфраструктуре. Об этом сообщается на сайте администрации столицы Приморья.

Режим будет действовать до полной ликвидации последствий обрушившейся на город стихии, — говорится в сообщении.

Напомним, что в результате сильных осадков в городе оказались подтопленными десятки дорог и аэропорт, а также жилые дома. Некоторые реки выходят из берегов. Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие дни ливни не прекратятся.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×