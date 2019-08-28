Жителей Подмосковья предупредили об аномальном числе змей

В Минэкологии проводят консультации с соответствующими специалистами на тему решения проблемы.

В некоторых районах Подмосковья текущим летом зафиксировано аномальное количество змей. Об этом заявил министр экологии и природопользования области Дмитрий Куракин.

— Речь идёт даже не о единицах, а о сотнях змей, клубках змей, которые селятся локально. У меня полно этих видео в телефоне. Но пока мы не готовы чётко ответить, как проблему решать, — цитирует агентство "Москва" министра.

Куракин отметил, что сейчас идут активные консультации со специалистами в соответствующей сфере.

Ранее медики напомнили, что нужно делать при укусе змеи.