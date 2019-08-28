Коломойский призвал Киев отменить часть антироссийских санкций

Олигарх Игорь Коломойский призвал киевские власти отменить часть антироссийских санкций, которые были введены "за Донбасс". Миллиардер в интервью порталу "Цензор.нет" заявил, что если последовать его предложению, то Украина займёт "выгодную переговорную позицию".

Более того, Коломойский утверждает, что россияне якобы страдают от украинских санкций.

— Я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция, — утверждает Коломойский.

Украина ввела эмбарго на ряд российских товаров, при этом неоднократно расширяя санкционные списки. Например, Киев запретил поставки удобрений, цемента и фанеры.