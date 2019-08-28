Владелец "гелика-велика" лёг под поезд метро ради лайков — видео

При этом в Нижегородском метрополитене утверждают, что видеозапись пранкера — фейк.

Житель Нижнего Новгорода Илья Молодцов, который стал известен благодаря поездкам на картонном "гелендвагене", устроил в родном городе новый "перформанс" — лёг под поезд метро. Видеозапись своей выходки молодой человек выложил в своём инстаграме.

Молодой пранкер лёг под движущийся поезд на станции нижегородского метрополитена "Московская". При этом, по его словам, после инцидента у него не возникло проблем с сотрудниками метрополитена и безопасности: он просто встал и пошёл домой.

— Сделал это ради лайков, — объяснил он Лайфу свой поступок.

Напомним, что это не первый шокирующий поступок молодого человека. Ранее Лайф рассказывал, как Молодцов прокатился по дорогам города на велосипеде с "кузовом" из картона и деревянных перекладин.