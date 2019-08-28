В правительстве предложили доверить Бузовой пропаганду безопасности на дорогах

Максим Акимов заявил, что раз у телеведущей 15 миллионов подписчиков, то "она наверняка ответственный патриотичный человек".

Вице-премьер Максим Акимов на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения предложил поручить телеведущей Ольге Бузовой призывать россиян к безопасности на дорогах. Об этом сообщает "Интерфакс".

— Раз такая большая аудитория, если это лидер общественного мнения, значит, она наверняка ответственный патриотичный человек. Призываю создать рабочую группу и через два месяца доложить о предложениях. Подойти к вопросу неформально, — заявил Акимов.

Также он добавил, что аудитория певицы — это ключ к "15 миллионам молодых матерей".

По словам Акимова, мир изменился и нужно действовать новыми способами.

При этом ранее популярность Бузовой сыграла с ней дурную шутку. Скандал разразился после сомнительного видео, на котором Ольга облизала тарелку и назвала себя блокадницей. После шквала критики объясняться пришлось и ей, и её маме, после чего звезда даже закрыла свою страницу в "Инстаграме".