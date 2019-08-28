Стало известно, во сколько обойдётся полёт на аэротакси

15 минут передвижения по воздуху будет стоить 3000 рублей в бизнес-классе и 2700 за обычное место.

15 минут полёта на аэротакси будет стоить примерно 3000 рублей, об этом РИА "Новости" рассказали в холдинге "Вертолёты России".

— Мировая практика показывает, что 15-минутный полёт на аэротакси стоит порядка 50 долларов за одно пассажиро-место. В Москве мы планируем примерно 3000 рублей за вертолётное такси бизнес-класса и 2700 за классическое место, — сообщил собеседник агентства.

Напомним, сегодня, 28 августа, на авиасалоне МАКС-2019 холдинг "Вертолёты России" и "Яндекс.Такси" подписали договор о создании системы аэротакси. Первые пробные полёты начнутся с 2020 года и будут проходить в районе Подмосковья и зоне МКАД. Планируется, что пассажиров будут возить на вертолёте VRT-500.