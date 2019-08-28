Синоптики рассказали, какими будут осень и зима в Москве

Москвичей ждёт теплая осень без осадков и поздняя зима с оттепелью и гололёдом.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что москвичей ждёт тёплая и долгая осень без осадков, а настоящая зима придёт только ближе к Новому году. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Если обобщить, то погода осенью будет очень хорошей, средний срез по температуре говорит о том, что она будет чуть выше нормы, с дефицитом осадков в третьей декаде сентября. Будет "золотая осень", неплохая, я бы сказал, — рассказал синоптик.

Также Тишковец добавил, что зима придёт в Москву только в конце декабря. Январь и февраль пройдут под высокими температурами, поэтому ожидаются оттепели и скользкие дороги.

Напомним, что в Гидрометцентре России пообещали летнюю жару без осадков в первые дни сентября.