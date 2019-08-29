В Колумбии задержаны наркоторговцы, перевозившие 300 кг марихуаны в гробах

Колумбийская полиция изъяла 300 килограммов марихуаны, которую наркоторговцы пытались провезти в двух гробах. Автомобиль с наркотиками остановили в одном из пунктов пропуска.

Водителя машины, на которой перевозили вещества, уже задержали сотрудники правоохранительных органов, а всю партию наркотиков изъяли в ходе проверки транспорта. Видео изъятия запрещённых веществ опубликовал портал Voice of America.

Устанавливается, куда наркоторговцы рассчитывали доставить свой груз.

Ранее Лайф сообщал, что на Алтае пресекли поставку крупной партии наркотиков на общую сумму около 10 миллионов рублей.