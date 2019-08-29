На борту МКС начались испытания экзоскелета робота "Фёдора"

На Международной космической станции провели первые испытания экзоскелета робота "Фёдора". Экзоскелет нужен антропоморфному андроиду для того, чтобы существовать в режиме копирования. Он напоминает маску и большие перчатки. Надевая их, космонавт осуществляет движения, которые в точности повторяет андроид.

— Мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки (палец вверх. — Прим. Лайфа). Сегодня начали испытания экзоскелета, — написано микроблоге робота в Twitter.

Робот также напомнил читателям о вчерашнем телемосте космонавтов Александра Скворцова и Алексея Овчинина с президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось о том, что робота FEDOR второго поколения сконструируют без ног — в условиях невесомости они не нужны.