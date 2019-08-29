СМИ сообщили об успешной кибератаке военных США на Иран

По предварительной информации, в результате работы хакеров была уничтожена важная для Тегерана база разведывательных данных.

Киберкомандование Вооружённых сил США провело успешную хакерскую атаку на компьютерные системы Ирана, в результате чего был уничтожен крупный массив важной разведывательной информации. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на несколько собственных источников из числа официальных лиц США.

По данным газеты, атака была проведена ещё в июне текущего года. Целью её были данные Корпуса стражей исламской революции, являющегося элитным подразделением армии Ирана, по которым они планировали атаки на корабли и прежде всего нефтяные танкеры, проходящие в районе Персидского залива. При этом отмечается, что американские военные хакеры якобы намеренно не стали взламывать или наносить вред иранским системам противовоздушной обороны и ракетным комплексам.

В то же время, по данным источников издания, у американских властей нет однозначного мнения, было ли необходимо проводить такую операцию. Поскольку в результате неё иранские военные якобы могли получить данные о возможностях Киберкомандования США. Которые, в свою очередь, могли бы быть переданы Китаю и России.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты не стремятся к конфликту с Ираном и приветствуют снижение напряжённости между двумя странами. Хотя ранее в США заявили, что будут продолжать кампанию по максимальному давлению на Иран. С этим же обращением к союзникам и партнёрам Вашингтона выступил недавно и госсекретарь США Майк Помпео.